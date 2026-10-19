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        Ağın'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Ağın'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

        Ağın Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz daha sonra makamında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla devlet arasında önemli bir bağ olan muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını söyledi.

        Ziyarette, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara da yer aldı.

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