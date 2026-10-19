Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Yapılan teknik ve fiziki takipte, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere üçüncü şahıslardan belirli bir ücret karşılığında "set" olarak tabir edilen banka hesaplarını temin eden 11 şüpheli tespit edildi.

        Ekipler, zanlıların yakalanmasına yönelik Elazığ'da 9, İstanbul ve Adana'da birer adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        REKLAM

        Operasyonda 9 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 18 fişek, ruhsatsız tüfek, 10 uyuşturucu hap, 11 cep telefonu, 10 SIM kart ve USB bellek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Elazığ'da "3. Fırat Kısa Film Festivali" başladı
        Elazığ'da "3. Fırat Kısa Film Festivali" başladı
        Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 9 gözaltı
        Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 9 gözaltı
        Ağın'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Ağın'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da yeni bir yaşam alanı daha hizmete sunuldu
        Elazığ'da yeni bir yaşam alanı daha hizmete sunuldu