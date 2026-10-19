Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere üçüncü şahıslardan belirli bir ücret karşılığında "set" olarak tabir edilen banka hesaplarını temin eden 11 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, zanlıların yakalanmasına yönelik Elazığ'da 9, İstanbul ve Adana'da birer adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda 9 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 18 fişek, ruhsatsız tüfek, 10 uyuşturucu hap, 11 cep telefonu, 10 SIM kart ve USB bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.