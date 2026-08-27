Ağın'da "Türkü Şöleni" düzenlendi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Türkü Şöleni" gerçekleştirildi.
Giriş: 27.08.2026 - 13:50 Güncelleme:
Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Türkü Şöleni" gerçekleştirildi.
Ağın Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Ağın Kültür Sanat Derneği işbirliğinde Kaymakamlık bahçesi önünde düzenlenen etkinlikte, şiirler okundu.
Etkinlikte, yöresel türküler seslendirildi, halk oyunları gösterisi yapıldı.
Programa, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve vatandaşlar katıldı.
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