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        Yeşilay ekipleri, Elazığ'daki semt pazarlarında bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da bağımlılıkla mücadele kapsamında semt pazarlarını gezen Yeşilay ekipleri, esnaf ve vatandaşları bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Yeşilay ekipleri, Elazığ'daki semt pazarlarında bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da bağımlılıkla mücadele kapsamında semt pazarlarını gezen Yeşilay ekipleri, esnaf ve vatandaşları bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendiriyor.

        Yeşilay Elazığ Şubesi'ndeki uzman ve gönüllüler, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarını ziyaret ediyor.

        Pazarlarda esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler, sigara, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığının zararlarıyla ilgili bilgilendirme yapıyor, bağımlılıktan kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyanları Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) yönlendiriyor.

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        Aileleri de bağımlılık konusunda bilinçlendiren ekipler, özellikle çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan korunmasına katkı sağlamayı ve yürüttükleri saha çalışmalarıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

        Her hafta farklı mahalleleri ziyaret eden ekiplerin bu haftaki durağı Yeni Mahalle'deki semt pazarı oldu.

        - "Bağımlılığı önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz"

        Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz, AA muhabirine, Valiliğin desteğiyle ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde kent genelinde planlı ve sürdürülebilir çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Toplumda bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu ifade eden Gündüz, "Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türleri bireylerin yanı sıra aileleri ve toplumu da etkiliyor. Bu nedenle Yeşilay olarak yalnızca bağımlılık ortaya çıktıktan sonra değil, bağımlılığı önlemeye yönelik koruyucu ve bilinçlendirici çalışmalar da yürütüyoruz." dedi.

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        Gündüz, bağımlılıkla mücadele çalışmalarında toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya geldiği semt pazarlarını özellikle tercih ettiklerini belirtti.

        Çalışmalarda sadece broşür dağıtmadıklarını, aynı zamanda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiklerini, onları dinlediklerini ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdiklerini anlatan Gündüz, şöyle konuştu:

        "Yeşilayı insanların günlük hayatına taşıyarak bağımlılıkla mücadele konusunda daha fazla kişiye ulaşmayı hedefledik. Temmuz ve ağustos aylarında 14 semt pazarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde yaklaşık 140 esnafımız ve 1000'i aşkın vatandaşımızla birebir iletişim kurduk. Esnaf ve vatandaşlarımızı Yeşilayın çalışmaları, bağımlılık türleri, sağlıklı yaşamın önemi ve ihtiyaç halinde başvurabilecekleri YEDAM'ın hizmetleri hakkında bilgilendirdik. Toplumun farklı kesimleriyle birebir iletişim kurmaya ve Yeşilayın bağımlılıkla mücadeledeki mesajını Elazığ'ın her noktasına ulaştırmaya devam edeceğiz."

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        Yeni Mahalle muhtarı Ayhan Yılmaz da Yeşilay ekiplerinin semt pazarında yürüttüğü bilgilendirme çalışmasına katıldığını ve onlara destek verdiğini belirterek, "Bağımlılıkla ilgili bilgilendirme broşürlerimizi dağıtıp vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Vatandaşlarımıza YEDAM'a başvurarak ücretsiz şekilde tedavi hizmetlerinden nasıl yararlanabileceklerini anlattık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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