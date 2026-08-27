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        Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 00:02 Güncelleme:
        Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Elazığ-Bingöl kara yolu Bulgurcuk köyü mevkisinde seyir halindeki S.A. yönetimindeki 23 AFP 695 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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