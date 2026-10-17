AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu, Elazığ'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, "Yenilene yenilene gitmezseniz sahada kalamazsınız. AK Parti bunu da başardı. Hangi projeleri üretiyoruz, neler yapıyoruz, gelip anlatıyoruz. Birebir, yüz yüze, el ele, kol kola bir araya gelmek... Bu bir anlamda vatandaşımıza 'Yanınızdayız, varsa problem yüzüme söyle' mesajıdır." dedi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Elazığ'a gelen Terzioğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Terzioğlu, burada yaptığı konuşmada, sözüne güvenilen, vefasıyla bilinen ve sonuna kadar milleti ve devleti için örnek bir yapısı olan Elazığ'a muhabbet ve sevgiyle geldiklerini söyledi.

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Bu coğrafyaların sıkıntılardan, zor günlerden ve depremlerden geçtiğini belirten Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal politikalarla alakalı politika ve proje üretmekle görevlendirildim. Sosyal politika demek aslında toplumun dezavantajlı gruplarıyla alakalı iş üreten demektir. AK Parti, 25 yıldır bir hikaye yazdı. Bu, Cumhuriyet tarihinin dörtte biri demektir. Bu, milletin teveccühüyle güçlenmek demektir. Siz ne üretirseniz üretin alıcısı yoksa iflas edersiniz. Dünyanın en güzel emtiasını, malını, mülkünü ve projesini üretin ama alıcısı yoksa iflas edersiniz.

Cumhurbaşkanımıza ihtimal vermiyorlardı belediye başkanlığı adaylığında. Televizyon programlarına davet edilmiyordu. Güçlü aday olarak görülmüyordu. Öyle bir geldi ki, rüzgar gibi esti ve o şehri öyle bir ayağa kaldırdı ki, bunu yaparken sadece İstanbul'a Istrancalardan su getirerek yapmadı. Yolunu, köprüsünü kurgulayarak, şehirciliğine hizmet ederek yapmadı. Gönüllere girerek yaptı. Kendilerinden biri olarak görüldü. O günden beri bildiğimiz bir hikayenin devamı olarak tam bir teveccüh gördük sahada ve Cumhuriyet tarihinin dörtte birinde biz varız, Allah'a hamd ediyoruz, gururla ifade ediyoruz. Halkımız arkamızda olduğu için böyle."

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Sosyal politikalar olarak sahada neler yaptıklarının kendini gösterdiğini dile getiren Terzioğlu, bütün illerde teşkilat mensuplarının, il ve ilçe başkanlıklarının, kadın ve gençlik kollarının çalmadıkları kapı bırakmadığını söyledi.

Sürekli sahada olduklarını vurgulayan Terzioğlu, "Şimdi artık insan belli bir ligi yukarıya taşıdığında futbola meraklı gençlerimiz olabilir. Daha yukarıyı zorlamak için daha neler yapacağınızı düşünürsünüz. Güçlü transferler, yeni teknikler, şunlar bunlar. Yenilene yenilene gitmezseniz sahada kalamazsınız. AK Parti bunu da başardı. Hangi projeleri üretiyoruz, neler yapıyoruz, gelip anlatıyoruz. Birebir, yüz yüze, el ele, kol kola bir araya gelmek... Bu bir anlamda vatandaşımıza 'Yanınızdayız, varsa problem yüzüme söyle' mesajıdır. Varsa problem telefonda, kağıtta değil, yüzüme söyle. Beni takip et demektir. Şu anda bütün ilçelerimizde milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz sahada. İnsanlarla yüzleşiyoruz, görüşüyoruz, birebir alıyoruz ve bizi takip edin mesajı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Terzioğlu, şöyle devam etti:

"Elazığ'a ilk kez geliyorum. Çok güzel işler yapılmış. Başlamış, bitmiş işler var. Başlamış, devam eden işler var. Bir de yapılması gereken işler var. Bizim aslında buraya geldiğimizde başlamış, devam eden, başlayıp yapılması gerekenler üzerinden de bir huzura çıkma eylemidir bu. Burada neye ihtiyaç var? Acil neye ihtiyaç var? Bunu tespit etmek için yanınıza geliyoruz. Allah'a şükür 2009'dan beri AK Parti belediyeleri ile Elazığ yoluna devam ediyor, inşallah yine devam edeceğiz. Çünkü belediyeciliğin ne olduğunu dünyaya örnek olabilecek kapasitede gösteren bir hareket olduğumuz için bu konuda övünmek belki hoş değil ama biz de varız diyecek kadar övünebiliriz, dünya konjonktüründe üstelik.

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En küçük kız kardeşim Berlin'de yaşıyor. Ev alacaklar Berlin'den. Bana dedi ki, 'Abla, donmuş bir şehir gibi. İnşaat yok, yeni bina yok. 40-50 yıllık binalara, asansörsüz binalara inanılmaz para ödeyerek ev sahibi olabiliyorsunuz. Donmuş bir şehir. Çivi çakılmıyor. Evet, zamanında çok güzel kurgulanmış. Ta Hitler'e kadar giden metro ağları var altında muazzam. Fakat donmuş artık bu şehir.' dedi. İnanılmaz yaşlanmış, tükenmiş bir şehir. Bakmayın, adeta silueti var, ruhu yok. Batı'daki şehirlerin pek çoğu böyledir. Tarihi korumuşlar, eyvallah. Fakat ruhu içinden çekilmiş gibi. Beşten sonra hiç kimse sokaklarda değil. Biz öyle değiliz. İnanılmaz dinamik bir milletiz ve şehirleriz. Bunu teslim etmemiz gerekir."

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"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Terzioğlu, birlik ve beraberliğin bir başka ayağının bu süreç olduğunu vurguladı.

Bu coğrafyanın çok çektiğini ifade eden Terzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla en ağır travmatik savaşlar, galibiyetler, mağlubiyetler bir masanın etrafında neticelenir. Bu bir zorunluluktur. Düşmanınızı sonunda karşınıza almak zorundasınızdır. Hasmınızı karşınıza almak zorundasınızdır. Bizim burada düşmanımız asla kata imanımız gibi inandığımız Kürt kardeşlerimiz değildir. Çünkü ne onlar Kürt olmayı istedi ne ben Türk olmayı istedim ne öteki Laz olmayı, Çerkez olmayı istedi. Seçmediğinde ne erdem olabilir bir insanın? Nerede aranacaksa seçtiklerindedir, tercihlerindedir, kelimelerindedir, ilişkilerindedir. Ben kadın olmayı seçmedim, kadınlığımla övünemem. Erkek kardeşlerim erkek olmayı seçmedi, bu Allah'ın seçkisidir.

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Benim erdemim onu ne kadar taşıdığım kadar. Ben bir kadın olarak eğer insan-ı kamil olmak yolunda adım atabiliyorsam ben izzetli bir kadınım demektir. Hedef, insan-ı kamil olmaktır. Onun da cinsi, nesli, milleti yoktur. Allah katında zaten eşittir. Dolayısıyla Kürt kardeşlerimiz olamaz ama o tufaya getirilen, kandırılan, vadedilen, bazı yanlış politikalarla da tahrik edilen, geçmişten günümüze Cumhuriyet politikaları da hatalar da olmuştur. Bunlarla da yüzleşmek zorundayız. Yüzleşmediğimiz şeyden netice alamayız."

Terzioğlu, Cumhur İttifakı'nın büyük bir yol aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

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"Bir taraftan ilgili kurullarda gerçekten silahı bırakıp bırakmadıkları, gerçekten süreci sabote edip etmedikleri takip edilecek. Bize büyüklerimiz tek şunu öğretti: Kontrol itimada mani değildir. Kontrol edeceğiz. Bu güvenmediğimizden değil ama kontrolsüz olmaz. En üst düzeyden en aşağıya kadar bu kontrolün sizler de takipçisi olun. Sakın tahriklere kanmayın. Çok bedel ödedik. Canımızla bedel ödedik. Sokakları geziyoruz, gittiğimiz şehirlerde her yerde Şehit Ahmet Caddesi, Şehit Mehmet Caddesi, Şehit Rıza Caddesi, artık cadde kalmadı şehit ismi vermediğimiz. Yeter ama. Buna bir son vermeliyiz çünkü bunu devam ettirmek erdem değildir. Bizi tahrik edecekler.

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Şunu da söyleyeyim. En büyük fedakarlığı yapan şehit ve gazi ailelerinden Allah binlerce kez razı olsun. En büyük desteği onlardan görüyoruz. Dolayısıyla o eğer bu kadar destek verdiyse kardeşim sen bir sus ya. Sana mı düşer bu? O canını vermiş yani. Ne demiş Orhan Veli: 'Neler yapmadık bu vatan için. Kimimiz şehit olduk, kimimiz nutuk attık.' Sen nutuk atıyorsun, bunu yapma. Bu coğrafyaya Cumhurbaşkanımız çok önemli hizmetler getirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Cumhurbaşkanımızı hep bağrına bastı. Biz nankörlük yapamayız. Bu hizmetleri de aldılar. Almaya da sonuna kadar eşit vatandaş olarak devam edecekler. Bizim böyle bir ayrımımız yok."

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Bu coğrafyaların çok aziz olduğunu anlatan Terzioğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinde de Osmanlı tarihinde de daha öncesinde de bakın 4 bin yıllık bir coğrafyanın sizler varisisiniz. Çok kıymetli bir coğrafyanız var. Dolayısıyla güçlenerek devam edecek. Barajlarımız, hidroelektrik santrallerimiz, güçlü sanayimiz var. Elazığ'ın yüzde 30'u sanayi üretimiyle güçlenen bir ekonomiye sahip. Diğer alanlar keza, bu bir iş gücünü de dayanışmayı da gösteriyor. O yüzden hepinizden Allah razı olsun. Güçlenerek devam edeceğiz."

Marmara Bölgesi'ndeki selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Terzioğlu, bakanların, genel başkan yardımcılarının, belediye başkanlarının sahada olduğunu belirtti.

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Terzioğlu, "Rabb'im bu afetlerden bizi korusun. Kol kola, el ele yaşadığımız bütün sıkıntıları içimizdeki cevherimizle beraber kol kola, el ele tutunarak, konuşarak Cumhurbaşkanımızın arkasında adeta sıradağlar gibi birleşerek bütün müşkülleri aşacağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu da merkez ve ilçelerde 117 programla Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine katkı sunmak amacıyla teşkilatlarıyla birlikte çalıştıklarını dile getiren Selmanoğlu, siyaset anlayışının merkezine milletin görüş ve fikirlerini koyduklarını belirtti.

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Selmanoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında ekonomik, bilimsel ve teknolojik olarak daha kalkınmış, milli savunmasını tamamen bağımsız hale getirmiş, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyle birlikte inşallah hem bölgemizde hem dünyada daha etkin bir ülke konumuna ulaşmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefleri doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Programa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile partililer katıldı.