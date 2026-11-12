Baskil'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaplan, bağışta bulunan vatandaşlara ve personele teşekkür etti.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaplan, belirli aralıklarla bağış kampanyaları düzenleyeceklerini kaydetti.

Türk Kızılay Baskil Koordinatörü Ramazan Kaplan, kampanyaya kurum ve kuruluşların çalışanlarının, öğrencilerin ve vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

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