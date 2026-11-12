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        Ağın'da zeytin hasadı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde zeytin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Ağın'da zeytin hasadı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde zeytin hasadı yapıldı.

        Ağın Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede zeytin hasadı programı düzenlendi.

        İlçe merkezinde zeytin yetiştiriciliği yapan Ahmet Ruhi Tekin'in bahçesinde zeytin hasadı gerçekleştirildi.

        Hasat programına, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, personeller katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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