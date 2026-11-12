Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı Tekel bayide gördüğü husumetlisini silahla yaraladı
Elazığ'da bir şahıs, husumetlisini silahla vurarak yaraladı.
Elazığ'da bir şahıs, husumetlisini silahla vurarak yaraladı.
Olay, İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan E.D.'yi tekel bayide görünce belinden çıkardığı tabancayla bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İşletme sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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