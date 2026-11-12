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        Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı Tekel bayide gördüğü husumetlisini silahla yaraladı

        Elazığ'da bir şahıs, husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı Tekel bayide gördüğü husumetlisini silahla yaraladı

        Elazığ'da bir şahıs, husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

        Olay, İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan E.D.'yi tekel bayide görünce belinden çıkardığı tabancayla bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İşletme sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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