Başkan Dumandağ'dan seçim öncesi birlik mesajı: "Kazanan Elazığ olsun"

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı ve başkan adayı Mehmet Ali Dumandağ, 14 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde ekibini kamuoyuna tanıttı. Dört yıllık görev sürecini değerlendiren Dumandağ, "Biz hiçbir üyemizle kavgalı değiliz, kazanan Elazığ olsun" dedi.

Elazığ Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı doruğa ulaştı. Mevcut başkan ve başkan adayı Mehmet Ali Dumandağ, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan genel kurul öncesinde beyaz listede yer alan meclis, disiplin ve yüksek istişare kurulu üyelerini basına ve kamuoyuna tanıttı. Görev süresi boyunca birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade eden Dumandağ, yeni dönem için de hizmet ve kararlılık mesajı verdi.

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"Dört ile hizmet veren bölgesel bir kurumuz"

Ticaret Borsası'nın yalnızca Elazığ'a değil, Muş, Bingöl ve Tunceli'ye de hizmet veren bölgesel ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Dumandağ, " Elazığ Ticaret Borsası'nda yeni bir dönemin kapısını aralarken, 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz seçimler öncesinde, şehrimize ve bölgemize birlikte hizmet edeceğimiz beyaz listemizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Meclis, disiplin ve yüksek istişare kurulu üyelerimizle birlikte, her zaman olduğu gibi yine Elazığ'ımızın gücüne güç katmak için yola çıktık. Dört yıllık görev süremiz boyunca borsa olarak yalnızca Elazığ'a hitap eden bir kurum olmadık; Muş, Bingöl ve Tunceli'ye de hizmet götüren bölgesel bir güç haline geldik. Görevimiz süresince üyelerimizin, üreticilerimizin ve besicilerimizin karşılaştığı tüm sorunları ilgili makamlara taşımayı kendimize borç bildik. Biliyorsunuz, 2005 yılından bu yana TOBB Konsey Üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu vesileyle her dört ayda bir gerçekleştirilen konsey toplantılarında hem Elazığ'ımızın hem de bölge üreticimizin dertlerini, taleplerini en üst düzeyde gündeme getirdik. Sadece sorunları iletmekle kalmadık, bu sorunların çözüm süreçlerini de anbean yakından takip ettik" dedi.

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Hizmeti üyelerin ayağına götürmek adına Kovancılar ilçesinde temsilcilik açtıklarını ifade eden Dumandağ, " Hizmeti sizlerin ayağına getirebilmek adına Kovancılar ilçemizde temsilciliğimizi açtık ve borsa olarak üyelerimizle olan bağımızı hiç koparmadık, sürekli iletişim halinde olduk. Şunu üzerine basarak ifade etmek isterim ki; biz hiçbir üyemizle kavgalı ya da küs değiliz, bundan sonra da asla olmayacağız. Çünkü bu Borsanın temelleri birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine atıldı. Biz bugüne kadar her dönem siz kıymetli üyelerimizden gelen talepleri ve teveccühü göz önünde bulundurarak görevden kaçmadık, bundan sonra da memleketimize hizmet etmekten asla kaçmak istemeyiz. Bu demokratik yarışta, seçim sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen ya da farklı düşünen tüm üyelerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. 14 Kasım'da sandıktan çıkacak sonucun öncelikle Elazığ'ımıza, borsa camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah günün sonunda kazanan borsa, kazanan Elazığ olsun" şeklinde konuştu.