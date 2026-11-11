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        Elazığ'da "Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Kongresi" başladı

        Elazığ'da, "Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Elazığ'da "Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Kongresi" başladı

        Elazığ'da, "Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Kongresi" başladı.

        Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye, 51 ülkeden akademisyen katıldı.

        FÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğru, buradaki konuşmasında, kongrede sınırları aşan, insanlığın ortak mirası ve geleceği olan en hayati konulardan birini, iklim değişikliği ve suyun geleceğini ele almak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Bu kongreyi uluslararası işbirliği ve çok taraflı ortak aklın en somut göstergesi olarak gördüğünü ifade eden Doğru, "Fırat'ın hayat verdiği bu coğrafyada su üzerine konuşmanın ayrı bir anlamı var. Burada su, toprağın bereketi, üretimin devamlılığı, şehirlerin hafızası ve günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle suyun geleceğini konuşurken aslında hepimizin geleceğini konuşuyoruz," dedi.

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        FÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naim Sağlam, konuşmasında, artık iklim değişikliğinin dünyanın bir gerçeği olduğunu ve ülke olarak bu iklim değişikliğine adaptasyonu düşünmek zorunda olduklarını belirtti.

        İklim değişikliğinin en fazla etki edeceği unsurlardan birinin su olduğunu ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:

        "Suyu mutlaka bir şekilde yönetmek zorundayız. Biliyorsunuz ki hidrolojik çevrim çerçevesinde su kaybolmuyor, sadece yer ve yön değiştiriyor ancak biz bunun yer ve yön değiştirmesini düzenleyebilirsek suyu iyi kullanıp değerlendireceğiz ve gelecek nesillerimize güvenli ve sürekli gıda, sürdürülebilir bir şekilde yaşam ortamı sağlayacağız anlamına geliyor. Dolayısıyla bir bölgede yağışlardan dolayı sel baskınları ve yıkımlar görürken bazı bölgelerde de kuraklığın bizi ele aldığını ve zaptettiğini, gıda ürünlerini üretemediğimizi görüyoruz ancak biz bunu değerli ve planlı bir şekilde yönetebilirsek karşılığında bu durumu değere dönüştürebiliriz."

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        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş da kongreye davet edilmekten memnuniyet duyduğunu ve kongrenin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

        Panelist olarak yer aldığı kongrede ayrıca Bakanlık ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) yetkililerin hem bildirileriyle hem de şahsen katkı sunacaklarını ifade eden Akbaş, kurum olarak bu tarz kongrelere her zaman destek vereceklerini dile getirdi.

        - Kongrede su kaynaklarının geleceği ve sürdürülebilir yönetimi ele alınacak

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) süreci kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, FÜ, Uluslararası Akademik Platform (AKAP), Elazığ Valiliği ve diğer ilgili kurumların işbirliğinde14 Kasım'a kadar sürecek kongrede, su kaynaklarının geleceği ve sürdürülebilir yönetimi, küresel iklim krizine karşı atılacak adımlar, iklim değişikliğinin bilimsel, teknolojik ve çevresel boyutları disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak.

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        Bu doğrultuda, kongrede güncel bilimsel çalışmaların paylaşılması, iklim değişikliğine uyum süreçleri ve su kaynaklarının korunması ile çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

        Ayrıca, organizasyonla kurumlar arası işbirliklerinin güçlendirilmesi ve yeni araştırma ortaklıklarına zemin hazırlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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