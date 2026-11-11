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        Elazığ'da sağlıkta izleme ve değerlendirme toplantısı

        Elazığ'da, "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Elazığ'da sağlıkta izleme ve değerlendirme toplantısı

        Elazığ’da, "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" toplantısı düzenlendi.

        Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde sunulan hizmetlerin ele alındığı "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında düzenlenen toplantıya; hizmet başkanları, başkan yardımcıları, hastanelerin başhekimleri ve idareciler katıldı.

        Gerçekleştirilen toplantıda, Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin sunduğu imkanlar doğrultusunda; müdürlüğe bağlı sağlık kurumlarının hizmet sunumu, mali sürdürülebilirlik, çalışan ve kaynak verimliliği ile vatandaş ve çalışan memnuniyeti takiplerinin değerlendirmesi yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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