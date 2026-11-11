Şenol Arslan: "Bizim başkanlık anlayışımızda sadece seçim zamanı görünmek yok"

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, üyelerle kurulan iletişimin yalnızca seçim dönemleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim başkanlık anlayışımız seçimden seçime değil, her zaman üyelerimizin yanında olmaktır. Sadece seçim zamanı görünen değil, her zaman ulaşılabilen bir yönetim hedefliyoruz" dedi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, borsa üyeleriyle kurulacak güçlü iletişimin ve karşılıklı güvenin önemine dikkat çekerek, başkanlık makamının yalnızca belirli dönemlerde değil, her zaman sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

Üyelerin yalnızca belirli dönemlerde ziyaret edilmesini doğru bir yönetim anlayışı olarak görmediklerini belirten Arslan, "Bizim anlayışımızda başkanlık, sadece seçim zamanı ortaya çıkmak, üyelerin kapısını çalmak ve ardından makamına çekilmek değildir. Başkanlık, üyelerinin sorunlarını bilen, ihtiyaçlarını takip eden, iyi gününde de zor gününde de yanında olabilen bir sorumluluktur. Biz üyelerimizi yalnızca oy kullanacak insanlar olarak değil, bu kurumun gerçek sahipleri olarak görüyoruz. Onların sesini duymak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için seçim dönemlerini beklemeyeceğiz" diye konuştu.

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Ticaret Borsası’nın üreticinin, besicinin, esnafın ve tüccarın ortak çatısı olduğunu vurgulayan Arslan, "Borsamızın gerçek gücü üyelerimizdir. Her üyemizin düşüncesi, talebi ve beklentisi bizim için değerlidir. Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, ortak akıl ve istişareyle hareket edeceğiz. Bizim hedefimiz yalnızca bir seçimi kazanmak değil, görev süremiz boyunca üyelerimizin güvenini hak etmektir. Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak, sorunlara çözüm üretmek ve üyelerimizin her zaman yanında olmak en büyük sorumluluğumuz olacak" şeklinde konuştu.

Arslan, "Bizim için başkanlık bir unvandan ibaret değildir. Üyelerimizin kapısını çalmak için bir sonraki seçimi beklemeyeceğiz. Sadece seçim dönemlerinde görünen bir başkanlık anlayışı yerine, yılın her günü üyeleriyle iç içe olan bir yönetim hedefliyoruz. Çünkü gerçek başkanlık, seçim zamanı görünmek değil, seçimden sonra da aynı enerjiyle ve hizmetleriyle üyelerinin yanında durabilmektir" ifadelerini kullandı.