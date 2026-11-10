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        Elazığ'da SUV tipi araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde SUV tipi araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Elazığ'da SUV tipi araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde SUV tipi araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        F.G. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi'nde karşı şeride geçmek için manevra yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 RB 691 plakalı SUV tipi araca çarptı.

        Motosiklet sürücüsü F.G. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan F.G. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        Görüntüde, SUV tipi araca çarpan motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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