Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Ağın'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Elazığ'ın Ağın ilçesinde anıldı.

Ağın Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ağın Niyazi Gençosmanoğlu Konferans Salonunda devam eden anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, Atatürk'ü anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda, "10 Kasım" adlı tiyatro gösterisi sunuldu, öğrenciler Atatürk konulu oratoryo gösterisi yapıldı.

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Öğrenciler Atatürk konulu şarkılar seslendirdiler.

İlk ve orta öğretim kurumlarında düzenlenen "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeler verildi.

Törene, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.