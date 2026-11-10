Arazide doğan buzağı kepçeyle köye taşındı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, arazide doğan buzağı, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle köye ulaştırıldı. Buzağının sahibiyle birlikte kepçede taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün, Kovancılar ilçesi Gökçebel köyü mevkisinde meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, ekskavatörle çalışma yaptıkları sırada kırsal alanda bir ineğin doğum yaptığını fark etti. Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle yeni doğan buzağının yürütülerek taşınamaması üzerine iş makinesiyle nakledilmesine karar verildi. Güvenli tahliye için buzağı ekskavatörün kepçe bölümüne konuldu. Buzağının sahibi de onu tutmak amacıyla kepçeye oturdu. İş makinesiyle araziden alınan buzağı ve sahibi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan köye ulaştırıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.