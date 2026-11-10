Elazığ'da Atatürk saygı duruşuyla anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Elazığ'da düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Elazığ'da düzenlenen törenle anıldı.
Elazığ Valiliği önündeki meydanda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Çelenkleri sırasıyla Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sundu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Numan Hatipoğlu,8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Vali Yardımcısı Armağan Turan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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