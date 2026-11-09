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        Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

        Elazığ'da oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

        Elazığ'da oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.B. (39), dün gece evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine şiddet uyguladı.

        Bunun üzerine araya girmeye çalışan 16 yaşındaki U.E.B. ile babası Y.B. arasında kavga çıktı. Kavgada U.E.B, bıçakla babasını yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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