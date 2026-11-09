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        Şenol Arslan'dan yeşil pusula mesajı: "Üretimin, bereketin ve değişimin rengi"

        Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerde oy pusulası renginin yeşil olduğunu açıklayarak, bu tercihin üretimi, bereketi, güveni ve yeni bir döneme duyulan inancı temsil ettiğini vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Şenol Arslan'dan yeşil pusula mesajı: "Üretimin, bereketin ve değişimin rengi"

        Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerde oy pusulası renginin yeşil olduğunu açıklayarak, bu tercihin üretimi, bereketi, güveni ve yeni bir döneme duyulan inancı temsil ettiğini vurguladı.

        Elazığ Ticaret Borsası seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Şenol Arslan, yeşil rengin yalnızca bir oy pusulası tercihi olmadığını, aynı zamanda ortaya koydukları yönetim anlayışının ve gelecek vizyonunun simgesi olduğunu ifade etti. Toprağın, emeğin, üretimin ve bereketin rengi olan yeşilin, ticaret borsasının temsil ettiği sektörlerle güçlü bir bağ taşıdığına dikkat çeken Arslan, bu tercihle üreticiden besiciye, esnaftan tüccara kadar tüm üyeleri kapsayan ortak bir gelecek hedeflediklerini belirtti.

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        Arslan, "Yeşil bizim için yalnızca bir renk değil; üretimin devamlılığını, bereketin artmasını, gelişimi ve değişimi temsil eden güçlü bir semboldür. Toprağımızın bereketini, üreticimizin emeğini ve ticaretimizin geleceğini bu renkte buluşturuyoruz. Biz yeşili; umudun, bereketin ve yeni başlangıçların rengi olarak görüyoruz. Hedefimiz, geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturarak borsamıza yeni bir dinamizm kazandırmaktır. Yeşil pusula, birlikte büyüyeceğimiz güçlü bir geleceğin simgesidir" dedi.

        Şenol Arslan, tüm üyeleri 14 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerde demokratik iradelerini sandığa yansıtmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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