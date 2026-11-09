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        Elazığ'da araçların çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

        Elazığ'da cip ve otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 08:58 Güncelleme:
        Elazığ'da araçların çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

        Elazığ'da cip ve otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen cip ve otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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