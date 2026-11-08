Baskil'de dolu yağışı etkili oldu

Bölgede etkili olan dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle köyde günlük yaşam olumsuz etkilenirken, tarım arazileri de zarar gördü. Özellikle tarım alanlarında hasara yol açan dolu yağışı, üreticileri endişelendirdi.

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