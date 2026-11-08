Palu'da dağ keçileri görüntülendi

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan kalenin eteklerinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

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