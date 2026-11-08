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        Palu'da dağ keçileri görüntülendi

        Elazığ'ın Palu ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Palu'da dağ keçileri görüntülendi

        Elazığ’ın Palu ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.

        Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan kalenin eteklerinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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