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        Oto bakım ustasından antifriz uyarısı: "Bin liradan kaçıp 60 bin liralık masrafa girmeyin"

        Elazığ'da oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, havaların soğumasıyla birlikte aracı olan sürücülere seslenerek, bin liralık antifrizden kaçıp, 60 bin liralık masrafa girmemeleri için sürücülere çağrıda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Oto bakım ustasından antifriz uyarısı: "Bin liradan kaçıp 60 bin liralık masrafa girmeyin"

        Elazığ'da oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, havaların soğumasıyla birlikte aracı olan sürücülere seslenerek, bin liralık antifrizden kaçıp, 60 bin liralık masrafa girmemeleri için sürücülere çağrıda bulundu.

        Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışan sanayi esnafı, vatandaşları kışlık bakım konusunda uyardı. Şu anda antifrizin bin lira olduğunu aktaran oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, bakımı yapılmadığı zaman vatandaşların yaklaşık 60 bin liralık masrafla karşılaşabileceğini dile getirdi.

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        Kışlık bakım olarak antifriz, akü ve yağ bakımına bakıldığının altını çizen oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, "Varsa eksiği koyulur. Daha sonra akünün ve antifrizin değeri ölçülür. Kışa hazır bir şekilde araçları buradan göndeririz. Kışın antifriz çok önemli. Motorun su değil de antifrizle çalışması daha iyi oluyor. Bunun yanında aracın aküsünün de iyi olması gerekiyor. Her arabanın antifrizi farklı. Kimisi mavi kimisi de kırmızı, mavi antifriz 700 liradan kırmızı veya pembe ise bin lira civarında oluyor. Antifriz koyulmazsa, aracın motor kısmında erozyon üretiyor. Kışın özellikle kaloriferlerde kireçten dolayı tıkanma yaşanıyor. Antifriz koyulması en mantıklı yoldur. En azından motoru korursunuz. Bunun aksi yapıldığı zaman ise, özellikle kış aylarda suyun donmasından dolayı motor bloğunun sökümü yapılıyor. Bugün bir motorun bloğunun sökülmesi ve tamiri yaklaşık 60 bin liraya mal oluyor. Bu rakamlar ustadan ustaya da değişiyor. Vatandaşlar bin liralık bakımı yaptırmasam diye düşünüyor ama antifrizi bıraktığı zaman kış mevsimini sorunsuz bir şekilde bitirmiş olur. Antifriz her zaman motoru korur. Bin liradan kaçarak 60 bin liralık masrafa girmesin vatandaşlar" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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