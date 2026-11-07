Elazığ'da polisten asayiş denetimi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik düzenini sağlamak amacıyla akşam saatlerinde işlek cadde, sokak, kafe ve yol kontrol noktalarında eş zamanlı denetim yaptı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve trafik düzenini korumak amacıyla akşam saatlerinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu kentin en işlek cadde, sokak ve kafelerin yoğun olduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirdi. Eğlence mekanlarının ve işletmelerin mevzuata uygunluğu incelenirken, şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Resmi ve sivil polisler bu noktalarda devriye görevi yürütürken, kentin ana arterlerinde kurulan yol uygulama noktalarında araçlar durduruldu. Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve alkol durumları incelenirken, araçlarda da arama gerçekleştirildi.