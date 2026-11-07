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        Elazığ'da eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

        Elazığ'ın Keban ilçesinde eski eşinin tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Elazığ'da eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

        Elazığ'ın Keban ilçesinde eski eşinin tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Denizli köyünde 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö'nün (56) evine giden A.P, yanındaki tüfekle kadına ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık personeli, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cesedi, Keban İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ndeki işlemlerin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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