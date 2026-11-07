Elazığ'da eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Elazığ'ın Keban ilçesinde eski eşinin tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde eski eşinin tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Denizli köyünde 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö'nün (56) evine giden A.P, yanındaki tüfekle kadına ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık personeli, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, Keban İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ndeki işlemlerin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
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