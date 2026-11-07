Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem

        Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem

        Yönetim kurulu başkanının tutuklanması ve yediği milyonlarca cezalar ile gündeme gelen Elazığ Özel Medikal Hospital'de görev yapan sağlık çalışanları bir hafta aranın ardından yeniden eylem yaparak basın açıklaması düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem

        Yönetim kurulu başkanının tutuklanması ve yediği milyonlarca cezalar ile gündeme gelen Elazığ Özel Medikal Hospital'de görev yapan sağlık çalışanları bir hafta aranın ardından yeniden eylem yaparak basın açıklaması düzenledi.

        Elazığ'da daha önce yönetim kurulu başkanıyla birlikte birçok çalışanın tutuklanması ve bakanlık tarafından verilen milyonlarca cezayla gündeme gelen Elazığ Özel Medikal Hospital'da sular durulmuyor. Hastanede sağlık personelleri ve çalışanlar, ödenmeyen ücretleri nedeniyle bir hafta içinde ikinci kez basın açıklaması yaptı. Hastane bahçesinde bir araya gelen çalışanlar, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ve bu durumun hem ekonomik hem de psikolojik mağduriyet oluşturduğunu belirtti. Görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerini vurgulayan personel, idari krizlerin faturasının çalışanlara kesilmesine tepki gösterdi.

        REKLAM

        Grup adına okunan açıklamada, barınma, fatura ve temel geçim ihtiyaçlarının karşılanamaz hale geldiğine değinilerek, "Bugün burada yalnızca maaşlarını alamayan çalışanlar olarak değil, emeği görmezden gelinen, alın terinin karşılığı verilmeyen insanlar olarak bulunuyoruz. Kimseden bir lütuf ya da sadaka istemiyoruz. Yalnızca çalışarak hak ettiğimiz, en doğal ve yasal hakkımız olan maaşlarımızın ödenmesini talep ediyoruz. Yaşadığımız süreçte muhatap dahi bulamıyoruz. Çevre illerin temsilcileri benzer sorunları gündeme taşırken, bölgemiz yetkililerini ve milletvekillerini de sesimizi duymaya davet ediyoruz" denildi.

        REKLAM

        Yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve birikmiş ücretlerin ödenmesi yönündeki taleplerini yineleyen sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Elazığ'da geleneksel pestil mesaisi devam ediyor
        Elazığ'da geleneksel pestil mesaisi devam ediyor
        Keban'da "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı düzenlendi
        Keban'da "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı düzenlendi
        Elazığ'da Lösemi hastası Hamza'ya doğum günü sürprizi
        Elazığ'da Lösemi hastası Hamza'ya doğum günü sürprizi
        Elazığ'da eğlence mekanlarına denetim
        Elazığ'da eğlence mekanlarına denetim
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Elazığ'da sahne aldı
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Elazığ'da sahne aldı
        Elazığ'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kaza kamerada
        Elazığ'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kaza kamerada