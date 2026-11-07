Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem

Yönetim kurulu başkanının tutuklanması ve yediği milyonlarca cezalar ile gündeme gelen Elazığ Özel Medikal Hospital'de görev yapan sağlık çalışanları bir hafta aranın ardından yeniden eylem yaparak basın açıklaması düzenledi.

Elazığ'da daha önce yönetim kurulu başkanıyla birlikte birçok çalışanın tutuklanması ve bakanlık tarafından verilen milyonlarca cezayla gündeme gelen Elazığ Özel Medikal Hospital'da sular durulmuyor. Hastanede sağlık personelleri ve çalışanlar, ödenmeyen ücretleri nedeniyle bir hafta içinde ikinci kez basın açıklaması yaptı. Hastane bahçesinde bir araya gelen çalışanlar, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ve bu durumun hem ekonomik hem de psikolojik mağduriyet oluşturduğunu belirtti. Görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerini vurgulayan personel, idari krizlerin faturasının çalışanlara kesilmesine tepki gösterdi.

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Grup adına okunan açıklamada, barınma, fatura ve temel geçim ihtiyaçlarının karşılanamaz hale geldiğine değinilerek, "Bugün burada yalnızca maaşlarını alamayan çalışanlar olarak değil, emeği görmezden gelinen, alın terinin karşılığı verilmeyen insanlar olarak bulunuyoruz. Kimseden bir lütuf ya da sadaka istemiyoruz. Yalnızca çalışarak hak ettiğimiz, en doğal ve yasal hakkımız olan maaşlarımızın ödenmesini talep ediyoruz. Yaşadığımız süreçte muhatap dahi bulamıyoruz. Çevre illerin temsilcileri benzer sorunları gündeme taşırken, bölgemiz yetkililerini ve milletvekillerini de sesimizi duymaya davet ediyoruz" denildi.

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Yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve birikmiş ücretlerin ödenmesi yönündeki taleplerini yineleyen sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.