Elazığ'da geleneksel pestil mesaisi devam ediyor

Elazığ genelinde sonbahar mevsimiyle birlikte hız kazanan geleneksel pestil üretimi, kırsal mahallelerde ve köylerde tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Yörede uzun yıllardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler, hava şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte kuruma evresine alındı. Bağlardan toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen şıralar, bakır kazanlarda kaynatılarak uygun kıvama getirildikten sonra özel bezler üzerine seriliyor. Serim işleminin ardından açık alanlarda güneş altında kurumaya bırakılan pestiller, günlük kontroller yapılarak toplanma aşamasına getiriliyor.

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