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        Keban'da "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı düzenlendi

        Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğünce "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Keban'da "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı düzenlendi

        Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğünce "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı yapıldı.

        Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öztürk, katılımcılara "İlim, irfan ve hikmet ekseni" konusunda bilgi verdi.

        Keban Müftüsü Samet Çiçen, Doç. Dr. Öztürk'e programa katılımından dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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