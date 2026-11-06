Polis Akademisi Armoni Orkestrası Elazığ'da sahne aldı

Elazığ'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Polis Akademisi Armoni Orkestrası tarafından konser programı gerçekleştirildi. Konser sırasında salonda bulunan yüzlerce Polis Akademisi öğrencisi, orkestranın çaldığı "İçim Yanar Yanar" şarkısına eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) koordinesinde bir konser organizasyonu düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Polis Akademisi Armoni Orkestrası sahne aldı. Popüler ve geleneksel eserlerin yer aldığı bir repertuvar sunan orkestrayı, Elazığlı vatandaşlar ve çok sayıda davetli takip etti. Konserin ilerleyen bölümlerinde Polis Akademisi Armoni Orkestrası, "İçim Yanar Yanar" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının başlamasıyla birlikte salonda bulunan yüzlerce Polis Akademisi öğrencisi aynı anda ayağa kalktı. Öğrenciler, orkestranın çalmış olduğu eserin sözlerine hep bir ağızdan eşlik etti.

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Programın sonunda açıklamalarda bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, "Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, çok uzun zamandır depremden dolayı yeni binasına bu eğitimöğretim döneminde kavuştu. Buradaki eğitimöğretimi yerinde incelemek için geldim. Ama gelirken elimiz boş gelmedik. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü coşkusu ve heyecanı, bir yandan da Polis Akademisi'nin kuruluş dönümü var. Bu coşkuyu, bu neşeyi ve keyfi silah arkadaşlarımızla, Elazığ halkı ve bürokrasisiyle paylaşmak istedik. Bir nebze olsun insanları güldürdüysek, eğlendirdiysek, bir köşesinden alıp öbür köşesine götürebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

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Konserin ardından etkinliği takip eden vatandaşlar ise, ilk defa böyle bir etkinliğe denk geldiklerini ve çok beğendiklerini aktardı.