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        Başkan Alan'dan Elazığspor'a 1 milyon TL'lik galibiyet primi

        Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası İdris Alan, Elazığspor'un Şanlıurfaspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılınması halinde futbolculara şahsı adına 1 milyon TL prim vereceğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Başkan Alan'dan Elazığspor'a 1 milyon TL'lik galibiyet primi

        Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası İdris Alan, Elazığspor’un Şanlıurfaspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılınması halinde futbolculara şahsı adına 1 milyon TL prim vereceğini açıkladı.

        Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Elazığspor’a desteğinin süreceğini vurgulayan Başkan Alan, Şanlıurfaspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılınması halinde futbolculara şahsı adına 1 milyon TL prim vereceğini açıkladı.

        Başkan Alan, "Elazığspor'la ilgili yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı başkanımızı ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Gerçekten de başkanımızın medeni cesaretini takdir ediyorum. Başkan olmadan önce özellikle çıtayı yükseltti. İfadesi şuydu, 'Ben Elazığspor'u para sıkıntısı yaşamadan, Allah'ın izniyle şampiyon edeceğim.' Bunu defalarca ifade etti. Tabii başkanımız vazifesini yerine getiriyor, elinden gelen her şeyi yapıyor. Elazığlılar ve hemşehrilerimiz olarak Elazığspor'un yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. İlimizin milletvekilleri olsun, seçilmişleri olsun, borsası olsun, esnaf ve sanatkârları olsun hepimizin taşın altına elimizi koyması gerekiyor. Dün de tevafuk oldu. Yaptığımız açıklamada Elazığspor'a olan sevgimizi ve Elazığspor'un bizim kırmızı çizgimiz olduğunu zaten ifade ettik. Yapmamız gereken ne varsa her zaman Elazığspor'un yanında olacağımızı söyledik. Allah nasip ederse pazar günü kardeş takımımız Şanlıurfaspor ile önemli bir maçımız var. Bizim için altı puan değerinde çok önemli bir karşılaşma. Başkanımız da bugün buraya ziyarete geldi. Ben de kendilerine çam sakızı, çoban armağanı olarak şahsım adına futbolcu kardeşlerimize, kazanmaları halinde 1 milyon lira prim veriyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İlerleyen dönemde de Allah nasip ederse biz her zaman Elazığspor'un yanında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bunu taraftarlarımız da seyircilerimiz de görecek. Başkanım, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

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        Başkan Toprak ise "İdris Başkanımızın Elazığspor'u ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorum. Elazığspor'un en kötü zamanlarında da her zaman sahip çıktı ve destek oldu. Sizin Elazığspor'a olan sevginizi kimse tartışamaz. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu sene hedefimizi büyüttük ve doğrudan şampiyonluk hedefi koyduk. Ancak bunun için ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Elazığspor büyük bir camia. Külfeti ve maliyeti yüksek bir kulüp. Bu yükü tek başımıza taşımamız mümkün değil. Hep birlikte hareket edeceğiz. Ticaret ve Sanayi Odası bizim en büyük paydaşlarımızdan biri. Başkanımızın Elazığspor'a sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyoruz. Şehrin bütün dinamikleriyle, valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, odalarımızla birlikte bu süreci yürüteceğiz. Allah'ın izniyle herkes Elazığspor'a sahip çıkacak. Biz de işimizi en iyi şekilde yapacak, hedefimize kilitlenecek ve şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki yılın sonunda kupayı Elazığ'a getireceğiz" dedi.

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        Başkan Toprak, ziyaretin sonunda Başkan İdris Alan'a forma hediye etti. Başkan Toprak Başkan Alan ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Şanlıurfaspor karşılaşmasını galibiyetle tamamlayarak verilen prim sözünü yerine getirmek istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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