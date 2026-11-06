Elazığ'da çocuklara trafik eğitimi verildi

Elazığ’da polis ekipleri tarafından çocuklara trafik eğitim parkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Kasım 2026 tarihleri arasında Ulukent Mahallesi’nde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri gerçekleştirildi. Kızılay Anaokulu, Kazım Karabekir İlkokulu, Hilalkent İlkokulu ve İhsan Tangülü Ortaokulundan 245 öğrenci ve 27 öğretmen olmak üzere toplam 272 kişiye trafik eğitimi verildi.

Eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, güvenli yaya davranışları ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatılırken, program sonunda trafik bilincini pekiştirmek amacıyla öğrencilerimize kırmızı düdük ve dedektif kartı dağıtıldı.