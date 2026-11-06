Elazığ'da okul sporları toplantısı yapıldı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak okul sporları faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Gün, okul sporlarının öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, her öğrencinin en az bir spor branşıyla buluşmasını hedeflediklerini ifade etti.

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Eren ise okulların sportif altyapısını güçlendirmek amacıyla 100 basketbol potasına ilave 46 pota kazandırıldığını, 28 okula masa tenisi ekipmanı dağıtıldığını ve 8 halı sahanın yapımının sürdüğünü kaydetti.

Son 5 yılda 71 saha ve 9 büyük ölçekli amatör futbol sahası olmak üzere toplam 80 spor sahasının hizmete sunulduğunu aktaran Eren, yaklaşık 3 bin 600 çocuğun yüzme eğitimlerinden yararlandığını bildirdi.