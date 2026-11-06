Denizi yok ama balık çeşitliliği çok Denizi olmayan Elazığ'daki balık çeşitliliği Karadeniz'i aratmıyor

Bu sezon yaşanan palamut ve balık çeşitliliği, Elazığ'daki tezgahları da süsledi. Alabalık üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında yer alan Elazığ'da, deniz balıklarının yanı sıra tatlı su balıkları da vatandaşların sofralarını süslüyor. Elazığ'daki balıkçı tezgahları adeta Karadeniz'i aratmıyor.

Denize kıyısı olmamasına rağmen balık çeşitliliğiyle dikkat çeken Elazığ'da tezgahlar dolup taştı. Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Trabzon, Rize, Samsun ve Ordu'dan Elazığ'a kurulan hızlı lojistik ağı, deniz ürünlerinin kısa sürede kentteki tezgahlara ulaşmasını sağlıyor. Bu sayede denize kıyısı bulunmayan Elazığ'da vatandaşlar, deniz kentlerindeki balık çeşitliliğini ve tazeliğini aratmayan ürünlere ulaşabiliyor. Bu sezon özellikle palamutta yaşanan bolluk, balık fiyatlarına da olumlu yansıdı. Kilogram fiyatı 150 liraya kadar gerileyen palamut, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken diğer deniz balıkları da tezgâhlardaki yerini aldı. Öte yandan alabalık üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında yer alan Elazığ'da, deniz balıklarının yanı sıra tatlı su balıkları da vatandaşların sofralarını süslüyor. Denizden ve tatlı sudan gelen balık çeşitliliğiyle Elazığlılar bu sezon adeta balığa doyuyor.

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"Ete ve tavuğa kıyasladığınız zaman balık fiyatları çok çok uygun"

Bu sezon denizlerde özellikle palamut miktarında ciddi bir artış kaydedildiğini ifade balıkçı Emrah Buluş, "Üç asırdır burada balıkçılık yapıyoruz. Balıkçılık sektöründe yıllardır Elazığ'a hizmet ediyoruz. Bu yıl balık çeşitlerimiz oldukça fazla, fiyatlar çok çok uygun. Özellikle bu sene palamut mevsimiydi. Çok uygun şekilde palamut sattık. Kilosu, 150 TL'lere kadar düştü ama şu an çekilmeye başladığı için fiyatı biraz yükselmeye başladı. Bugün itibarıyla palamudun kilo fiyatı 250 TL. Bu sene balık çeşidi oldukça fazla. Elazığ halkını balık yemeye davet ediyoruz. Bol bol balık tüketsinler. Gerçekten şu an ete, tavuğa kıyasladığınız zaman balık fiyatları çok çok uygun. Vatandaşın ilgisi oldukça fazla. İşlerimiz de iyi ama daha da fazla tüketmesini istiyoruz. Özellikle bir ailenin haftada ortalama bir sefer kesinlikle balık tüketmesi lazım" dedi.

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"Bu yıl balığa aşırı şekilde ilgi var"

Vatandaşların taze balık çeşitlerine yönelik talebinin sürdüğünü belirten Buluş, "Bizim tezgahlarımızın çeşitliği fazla, biz bölge olarak Türkiye'nin sayılı şehirlerindeniz. Yılların verdiği deneyimden kaynaklanıyor. Şu an Trabzon'da, Rize'de, Samsun'da, Ordu'da bir balıkçı tezgahında satılan tazelikteki balıklar bizim tezgahımızda yer alıyor. Biz gece limandan balığı canlı canlı yüklüyoruz. Sabah buraya geliyor. Elazığ halkı taze taze yiyor. Bu yıl balığa aşırı şekilde ilgi var. Dediğim gibi, insanları bol bol balık tüketmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.