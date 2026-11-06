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        Elazığ'da tarafından tel kırma kursu hizmete sunuldu

        Elazığ Belediyesi, kentin köklü kültürel değerlerini yaşatmak ve el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Elazığ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK)tarafından tel kırma kursu hizmete sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Elazığ'da tarafından tel kırma kursu hizmete sunuldu

        Elazığ Belediyesi, kentin köklü kültürel değerlerini yaşatmak ve el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Elazığ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK)tarafından tel kırma kursu hizmete sunuldu.

        Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan yaptığı açıklamada, Elazığ genelinde 17 mahallede faaliyet gösteren 24 ESMEK kursunun, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, mesleki ve sanatsal becerilerini geliştirmelerine de imkan sağladığını belirterek yeni açılan tel kırma kursuyla geleneksel işleme sanatının yaşatılmasının ve el emeğinin değer kazanmasının hedeflendiğini vurguladı.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı öğreticisi Fatma Başgün tarafından verilecek eğitimlerde kursiyerler, tel kırma sanatının tekniklerini ve inceliklerini öğrenerek birbirinden özgün el emeği ürünler ortaya çıkaracak. Geleneksel motiflerin zarif işlemelerle buluşacağı kurs, katılımcıların sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine ve üretim sürecinde aktif rol almalarına katkı sunacak.

        Eğitim sürecinde kursiyerlerin büyük emekle hazırladığı ürünler, 20 Kasım’da Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek sergide vatandaşların beğenisine sunulacak. Sergiyle, kursiyerlerin eğitim boyunca ortaya koyduğu çalışmalarının görünür kılınması ve tel kırma sanatının geniş kitlelere ulaşarak yaşatılması hedefleniyor.

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        Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ESMEK kurslarıyla kadınların yeteneklerini keşfetmelerine, üretkenliklerini artırmalarına ve sosyal yaşamda daha etkin rol almalarına katkı sağlandığı belirtilerek, "20 Kasım’da düzenlenecek ESMEK sergisine tüm hemşehrilerimiz davetlidir" denildi.

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