Keban'da musiki dinletisi

Çiçen, dinletiye emek veren ve katılımcılara teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ilçe müftüsü Samet Çiçen, musikinin gönüllere dokunan nağmeleri eşliğinde bir araya gelerek, birlik ve beraberliğin huzurunu paylaştıklarını belirtti.

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