Elazığ TSO Başkanı Alan: "Elazığ, 6. Bölge Teşviklerinden yararlanamazsa, Karma, Besi ve Organize Sanayi bölgelerinin bir hükmü kalmaz"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Elazığ 6. Bölge Teşviklerinden yararlanmadıktan sonra Elazığ'da Karma OSB, Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesinin bir hükmü kalmaz" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ'ın 6. Bölge Teşvik programına alınmamasının ardından açıklamalarda bulundu. Kentin milletvekilleri başta olmak üzere siyasilerine seslenen Alan, Elazığ'ın 6. Bölge Teşviklerinden yararlanmadığı zaman bu vebalin herkesin üstünde olacağının altını çizdi.

‘Elazığ ve Malatya'yı da teşvik içerisine alsınlar'

Bugünkü toplantının amacının 2026 yılı Aralık ayı sonunda biten 6. Bölge Teşvikleriyle ilgili acil toplantı yapmak zorunda kaldıklarını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Bize göre iş dünyasının en büyük sorunlarından ve problemlerinden birisidir. 6. Bölge Teşviklerinin sona ermesinden sonra Elazığ'ın düşeceği vahim durumu ortaya koymak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Burada özellikle milletvekillerimize, valimize, belediye başkanımıza ve rektörümüzden istirham ediyorum. Acil bir şekilde, organizasyon yaparak sorunlarımızı Ankara'da yetkili kişilere iletmemiz gerekiyor. Elazığ 6. Bölge Teşviklerinden yararlanmadıktan sonra Elazığ'da Karma OSB, Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesinin bir hükmü kalmaz. Her dönem bizler bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı biz neden yaşıyoruz. Bugün 17 ilimiz, 6. Bölge Teşviklerinden 2030 yılına kadar yararlanıyor. Bunlar Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'dır. Bunların hiçbir dönemde bir sıkıntıları ve problemleri olmuyor fakat bizim bir sene de bir iki sene de bir 6. Bölge Teşvikleri uzadı mı uzamadı mı diye düşünüyoruz. Ben siyasilerimizden rica ediyorum. Gelin hep birlikte bu konuyu çözelim. Aralık ayında, 6. Bölge Teşviklerinden yararlanmadığımız zaman bunun vebalimi hepimizin boynuna olur. Diğer 17 ilimiz 6. Bölge Teşviklerinden yararlanıyor yararlansınlar yararlanmasınlar demiyoruz. Elazığ'ı da Malatya'yı da 6. Bölge Teşviklerine alsınlar. Biz deprem geçirmiş bir şehiriz. Bunu gündeme getirmeliyiz. Eğer olmuyorsa diğer iller de 4. Bölge Teşviklerinden yararlansın. Dolayısıyla yatırımcı otomatik olarak Elazığ'a ve Malatya'ya gelip yatırım yapar. Buralar huzur şehri, yatırımcılar buraya yatırım yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.