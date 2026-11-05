Baskil'de kilitli parke taşı döşeme çalışması

"Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde özellikle köy içi ulaşımın daha rahat ve konforlu hale gelmesi hedeflenirken, yenilenen yolların vatandaşların günlük yaşamına da kolaylık sağlaması bekleniyor. Kırsal bölgelerde yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımlar devam etmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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