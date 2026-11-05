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        Elazığ'da Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi ele alındı

        Elazığ'da düzenlenen toplantıda "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Elazığ'da Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi ele alındı

        Elazığ'da düzenlenen toplantıda "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" ele alındı.

        Elazığ’ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık tesislerimizde sunulan hizmetlerin ele alındığı "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında düzenlenen toplantıya; hizmet başkanları, başkan yardımcıları, hastanelerin başhekimleri ve hastane idarecileri katıldı.

        Toplantıda, Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin sunduğu imkanlar doğrultusunda; müdürlüğe bağlı sağlık kurumlarının hizmet sunumu, mali sürdürülebilirlik, çalışan ve kaynak verimliliği ile vatandaş ve çalışan memnuniyeti takiplerinin değerlendirmesi yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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