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        Hazar Gölü için 6 maddelik koruma ve kalkınma önerisi

        Maden, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice Stratejik Araştırmalar ve Kalkınma Derneği (MASSAD), Hazar Gölü'nün ekolojik yapısının korunması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 6 maddelik talep listesi açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Hazar Gölü için 6 maddelik koruma ve kalkınma önerisi

        Maden, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice Stratejik Araştırmalar ve Kalkınma Derneği (MASSAD), Hazar Gölü'nün ekolojik yapısının korunması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 6 maddelik talep listesi açıkladı.

        MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan, Elazığ'ın önemli doğal değerlerinden Hazar Gölü'nün korunması ve bölge ekonomisine kazandırılmasına yönelik hazırladıkları yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Gölün geçmişte sahip olduğu mavi bayrak statüsünü yeniden kazanmasının önemine dikkat çekilen değerlendirmede, kıyı temizliği, su kalitesi, kanalizasyon ve atık su altyapısı ile kaçak yapılaşmayla mücadele konularında kalıcı adımlar atılması gerektiği kaydedildi.

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        Bölgenin doğal yapısının korunarak turizme kazandırılması için tüm kamu kurumları ve paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan MASSAD Başkanı Bozcan, "Hazar Gölü'nün korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması için devletimizin ilgili kurumları bir an önce somut adımlar atmalıdır. Hazar Gölü'nün mavi bayrak geçmişi ve yeniden bu statüye kavuşamaması, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken önemli bir meseledir. Kıyıların temizliği, göl suyunun kalitesi, kanalizasyon ve atık su altyapısı, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve çevrenin korunması konusunda kalıcı çözümler üretilmelidir. Elazığ'ın bu eşsiz değerini koruyacak, çevresini geliştirecek ve turizm potansiyelini ortaya çıkaracak somut projelerin artık hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.

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        Hazar Gölü'nün ekolojik yapısının korunması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 6 maddelik talep listesi açıklayan Bozcan, "Bu kapsamda birinci talebimiz, göl çevresindeki yapılaşmanın denetlenmesi, kaçak yapılar hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması ve doğal sit alanlarının korunmasıdır. İkinci talebimiz, uluslararası kongre merkezi kurulmasıdır. Hazar Gölü'nün doğal güzelliğini ve stratejik konumunu değerlendirecek, Elazığ'ı ulusal ve uluslararası organizasyonların merkezi haline getirecek bir kongre merkezi hayata geçirilmelidir. Üçüncüsü, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıdır. Dördüncüsü, Hazar Gölü'nün merkezinde bulunan Tavşan Adası'nın turizme kazandırılmasıdır. Beşinci olarak gölün temizlenmesi ve kirliliğinin önlenmesi, altıncı olarak ise göl çevresindeki dağların ağaçlandırılması gerekmektedir. Başta ilgili kamu kurumları olmak üzere bütün paydaşlar seferber edilmeli, bölgenin doğal yapısına uygun ağaçlarla yeşil hale getirilmesi için çaba sarf edilmelidir. MASSAD Derneği olarak derdimizi tüm yöneticilere ve idarecilere arz etmek istiyoruz. Yetkililerin bir an önce Hazar Gölü'nü ele alması ve bölgeyi ihya etmesi temennisinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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