Elazığ güne yağışla başladı

Elazığ'da kent sakinleri güne sağanak yağışla başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, kentin genelinde etkili oldu. Günün ilk saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yağışa karşı şemsiyeleriyle önlem almaya çalıştı. Kent merkezinde yer yer su birikintileri oluşurken, araç trafiğinde yavaşlamalar meydana geldi.

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