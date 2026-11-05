Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

        Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, ElazığBingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Çınaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LC 667 plakalı hafif ticari araç, 23 K 0298 plakalı traktörün römorkuna çaptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Gündüz'den Türk Kızılaya ziyaret
        Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Gündüz'den Türk Kızılaya ziyaret
        Başkan Nihat Doğan'dan Romanya çıkarması: "Yurtbaşı'na hizmet için sınır ta...
        Başkan Nihat Doğan'dan Romanya çıkarması: "Yurtbaşı'na hizmet için sınır ta...
        Elazığ'da "Fırat Havzası Su Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da "Fırat Havzası Su Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Başkan Dumandağ: "20 yılda borsamıza önemli projeler kazandırdık, yenileri...
        Başkan Dumandağ: "20 yılda borsamıza önemli projeler kazandırdık, yenileri...
        Elazığ'da 109 firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 109 firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da hayvancılık işletmelerinde sağlık taraması
        Elazığ'da hayvancılık işletmelerinde sağlık taraması