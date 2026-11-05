Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, ElazığBingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Çınaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LC 667 plakalı hafif ticari araç, 23 K 0298 plakalı traktörün römorkuna çaptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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