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        Koyun otlattığı dağda zirve tırmanışlarına hazırlanıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da çobanlık yapan 41 yaşındaki Tarık Aksakal, hayvan otlattığı Mastar Dağı'ndaki antrenmanlarla binlerce metre yükseklikteki dağların zirvesine tırmanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Koyun otlattığı dağda zirve tırmanışlarına hazırlanıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da çobanlık yapan 41 yaşındaki Tarık Aksakal, hayvan otlattığı Mastar Dağı'ndaki antrenmanlarla binlerce metre yükseklikteki dağların zirvesine tırmanıyor.

        Değirmenönü köyünde yaşayan ve çocukluğundan bu yana hayvan otlatan Aksakal, lise eğitiminin ardından çobanlığı sürdürmeye karar verdi.

        Hayvanları otlattığı köyün yakınındaki 2 bin 178 metre rakımlı Mastar Dağı'nda yürürken tırmanışa ilgi duyduğunu fark eden Aksakal, izlediği dağcılık videolarından etkilenerek arkadaşının da yönlendirmesiyle zirve tırmanışları yapmaya başladı.

        Mastar Dağı'nın zirvesine tırmanan Aksakal, bu tutkusunu daha profesyonel olarak sürdürmek için Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübüne kayıt yaptırdı.

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        Lisans işlemleri yapılan Aksakal, 2024 yılında Aladağlar'ın zirvesine tırmandığında vücudunun yüksek irtifaya uyum sağladığını gördü.

        Ardından Erciyes Dağı'na 10 kez tırmanan Aksakal için dağcılık sporu zamanla bir yaşam biçimine dönüştü.

        Kulüp bünyesinde farklı bölgelerden dağcılarla aradan geçen süreçte Uludağ ile Berit, Cilo, Ağrı ve Buyer dağlarında tırmanış gerçekleştiren Aksakal, son olarak Rusya'nın ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı'nın zirvesine çıktı.

        Çobanlıktan elde ettiği kazancıyla dağcılık tutkusunu sürdüren Aksakal'ın hedefi gelecek yıl Kırgızistan ve Tacikistan sınırında, Pamir Dağları'nın Trans-Alay Sıradağları üzerinde yer alan 7 bin 134 metre yüksekliğindeki Lenin Dağı'nın zirvesine tırmanmak.

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        - "Çobanlıktan kazandığımı dağcılığa harcıyorum"

        Dağcı çoban Aksakal, AA muhabirine, bu branşa ilgisinin dağda koyun otlatırken başladığını söyledi.

        Hem hayvan otlattığını hem de boş zamanlarında tırmanış gerçekleştirdiğini ifade eden Aksakal, "Çobanlıktan kazandığımı dağcılığa harcıyorum. Aladağlar'a gittiğimde yüksek irtifaya uyum sağladığımı fark ettim. Arkadaşlarım da dağcılığa devam etmemi söylediler." dedi.

        Aksakal, çobanlık sayesinde dağlarda yürümeye alışkın olduğunu, bunun tırmanışlarda kendisine avantaj sağladığını anlatarak, "Yükseğe tırmanmak ve vücudu oksijen basıncına alıştırmak için uzun süre antrenman yapılması gerekiyor. Vücudum buna çok alışık olduğundan yüksek irtifaya günübirlik çıkıp inebiliyorum. Doğayla iç içe olduğumuz için güzel manzaralar da görüyoruz." diye konuştu.

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        - "Kış aylarında haftanın 4 günü tırmanış yapıyorum"

        Mastar Dağı'nda düzenli antrenman yaptığını belirten Aksakal, dağın bazı bölümlerinin teknik tırmanış gerektirdiğini, zorlu parkurların kendisini daha büyük tırmanışlara hazırladığını ifade etti.

        Aksakal, şunları söyledi:

        "Mastar Dağı'na çok sayıda tırmanış gerçekleştirdim. Bu tırmanışlar sayesinde diğer dağlarda zorlukları daha az hissediyorum. Mastar Dağı beni tırmanışlara hazırlıyor. Kış aylarında haftanın 4 günü burada tırmanış yapıyorum."

        - Lenin Dağı'nın zirvesine, Ağrı ve Süphan dağlarındaki kış tırmanışıyla hazırlanacak

        Yurt dışındaki dağlara tırmanmanın maliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Aksakal, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübünün desteğiyle Lenin Dağı'nın zirvesine tırmanmaya hazırlandığını söyledi.

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        Aksakal, Lenin Dağı'nın zirvesine ulaşmanın zorlu bir tırmanış olacağını dile getirerek, dağda buz yarıkları bulunduğunu belirtti.

        Bu nedenle iyi antrenman yapması gerektiğini anlatan Aksakal, güç kaybetmemek için bu yıl Ağrı ve Süphan dağlarına kış tırmanışı gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.

        Aksakal, "Dağları çok seviyorum. Mesleğim gereği dağlardayım. Dağlar bizim yaşam tarzımız. Dağlarda yürüdüğümde kendimi çok rahat, fiziksel ve zihinsel olarak da zinde hissediyorum. Dağların yaz ve kış şartlarına alışığım. Bu beni bir adım öne çıkarıyor ve zirveye daha kolay ulaşmamı sağlıyor. Hem mesleğimi yapıyorum hem de bu sporla ilgileniyorum. Lenin Dağı'nın zirvesi yaklaşık 18 gün sürüyor, antrenmanları artırarak bu süreyi 12 güne düşürmeyi hedefliyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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