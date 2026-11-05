Palu'da kivi bereketi

Elazığ’ın Palu ilçesinde kivi ağaçları bu yıl bol miktarda meyve verdi. Köy Muhtarı Abdullah Çığ, kivinin bölge topraklarında da yetişebildiğini belirterek üreticileri kivi yetiştiriciliğine davet etti.

Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde yetiştirilen kivilerin salkım salkım meyve vermesi dikkat çekti. Bölge topraklarında da kivi yetiştirilebildiğini gösteren bu örnek, alternatif tarımsal ürünlere yönelmek isteyen üreticiler için umut oldu. Bahçesindeki kivi ağaçlarının bu yılki verimini gösteren köy muhtarı Abdullah Çığ, bölgedeki iklim ve toprak şartlarında kivi yetiştiriciliğinin de mümkün olduğunu ortaya koydu. Çığ, bahçe sahiplerini farklı tarımsal ürünleri değerlendirmeye ve kivi yetiştiriciliğine yönelmeye davet etti.