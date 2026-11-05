Elazığ'da vaşak ve yavruları görüntülendi

Elazığ'da vaşak ve 2 yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yer aldığı kırmızı listesinde bulunan bir anne vaşak ve 2 yavrusu, Keban ilçesi Bahçeli köyü kırsalında görüntülendi. Bir süre arazide gezinen vaşaklar daha sonra gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.