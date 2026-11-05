Elazığ'da vaşak ve yavruları görüntülendi
Elazığ'da vaşak ve 2 yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Giriş: 05.11.2026 - 15:41 Güncelleme:
Elazığ'da vaşak ve 2 yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yer aldığı kırmızı listesinde bulunan bir anne vaşak ve 2 yavrusu, Keban ilçesi Bahçeli köyü kırsalında görüntülendi. Bir süre arazide gezinen vaşaklar daha sonra gözden kayboldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ