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        Ağın'da bağ ve bahçelerde işletme bazlı kontrol ve denetim

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde üreticilerin bağ ve bahçe alanlarında işletme bazlı kontrol ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Ağın'da bağ ve bahçelerde işletme bazlı kontrol ve denetim

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde üreticilerin bağ ve bahçe alanlarında işletme bazlı kontrol ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

        Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren üreticilerin bağ ve bahçe alanlarında işletme bazlı kontrol ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi. Yürütülen saha çalışmalarında bitkilerin gelişim durumları yerinde incelenirken, üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Bitki sağlığının korunması, muhtemel hastalık ve zararlı risklerine karşı gerekli tedbirlerin alınması ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, üreticilere doğru tarımsal uygulamalar ve bitki bakımı hakkında teknik bilgiler aktarıldı.

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