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        Engelli bireylere şiddet soruşturmasında 14 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde engelli bir bireyin ölümüne neden olan ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Engelli bireylere şiddet soruşturmasında 14 şüpheli yakalandı

        Elazığ’da rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde engelli bir bireyin ölümüne neden olan ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli birey H.K.’nın ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında, engelli bireylere kötü muamele, hijyen şartlarının yetersizliği, personel ihmali ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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        İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü mahkeme heyeti tarafından tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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