Elazığ'da rehabilitasyon merkezinde engelli bireyin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 zanlı tutuklandı

Yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında merkezde engelli bireylere kötü muamelede bulunulduğu, hijyen koşullarının yetersiz olduğu, personelin ihmali olduğu ve hasta yakınlarından "harçlık" adı altında para alındığı iddiaları tespit edildi.

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