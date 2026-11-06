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        Alacakaya'da okul ve yurt çevrelerinde asayiş denetimi

        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul, üniversite ve yurt çevrelerinde kapsamlı denetim uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Alacakaya'da okul ve yurt çevrelerinde asayiş denetimi

        Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul, üniversite ve yurt çevrelerinde kapsamlı denetim uygulaması gerçekleştirildi.

        Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği tarafından 0506 Kasım 2026 tarihlerinde 24 saat esasına göre genel asayişin sağlanması, çocukların ve gençlerin korunması amacıyla okul, üniversite ve yurt çevrelerine yönelik kapsamlı denetim uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ Caddesi, Alacakaya Meydanı ve ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulama kapsamında 25 araç ve 32 şahıs kontrol edildi.

        Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, çocukların ve gençlerin korunması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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