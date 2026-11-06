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        Elazığ'da Pembelik Baraj Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Elazığ'da iç su kaynaklarındaki balık varlığını artırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla yürütülen balıklandırma çalışmaları çerçevesinde, Karakoçan ilçesindeki Pembelik Baraj Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Elazığ'da Pembelik Baraj Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Elazığ’da iç su kaynaklarındaki balık varlığını artırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla yürütülen balıklandırma çalışmaları çerçevesinde, Karakoçan ilçesindeki Pembelik Baraj Gölü’ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen sazan yavruları, Türkiye’nin dört bir yanındaki iç suların yanı sıra yurt dışındaki su kaynaklarına da ulaştırılıyor. İstasyonda üretilen toplam 15 milyon pullu sazan yavrusunun 15 ile sevkiyatı tamamlanırken, balıklandırma çalışmaları çerçevesinde Karakoçan ilçesindeki Pembelik Baraj Gölü’ne de 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

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        Düzenlenen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü, Karakoçan ilçe müdürlüğü, kurum personeli, köy muhtarı, balıkçılar ve köy sakinleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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