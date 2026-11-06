Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlar birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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