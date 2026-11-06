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        Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

        Elazığ'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

        Elazığ’da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hafif yaralandı.

        Kaza, Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlar birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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